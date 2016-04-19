Губернатора Свердловской области сравнили с уральскими дорогами (ФОТО)
На дорогах Свердловской области появились баннеры, сравнивающие губернатора с дорогами.
Фотографии баннеров, стилизованных под предвыборную агитацию «Единой России», появились накануне в социальных сетях.
Баннер, сфотографированный свердловчанами, размещён на одном из мостов над Кольцовским трактом. Он гласит: «какой губернатор – такие дороги». Сбоку на баннере был изображён символ политической партии «Единая Россия».
Чтобы уточнить, имеет ли какое-либо отношение политическая партия «Единая Россия» к этим баннерам, журналисты TagilCity.ru обратились в пресс-службу Свердловского регионального отделения партии.
Ещё одна из, наверное, бесчисленного количества провокаций, которые уже были и которые ещё будут ответил журналисту TagilCity.ru пресс-секретарь областного отделения «Единой России» Расторгуев Андрей.
Таким образом, политическая партия не имеет никакого отношения к этим баннерам.
TagilCity.ru напоминает о том, что дороги Свердловской области неоднократно подвергались критике, а прошлой осенью дорога на Серебрянку попала в центр внимания федеральных СМИ. Всего за прошлый год в Свердловской области было отремонтировано менее 0,5% всех дорог. Вероятно, в том числе с этим обстоятельством связано их нынешнее плачевное состояние.
На проблемы плохого состояния дорог подобным образом реагируют и в Нижнем Тагиле. Пять лет назад тагильчане по-своему критиковали мэра Исаеву за ямы на дорогах, а совсем недавно на ул. Верхняя Черепанова появились деревянные кресты с венками.
© Эрик Х., TagilCity.ru