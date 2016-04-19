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Губернатора Свердловской области сравнили с уральскими дорогами (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Губернатора Свердловской области сравнили с уральскими дорогами (ФОТО)

19 апреля 2016, 14:05ПолитикаПавел Щербина
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