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50 депутатов Свердловской области могут лишиться своих мандатов: они не отчитались о своих доходах за 2016 год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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50 депутатов Свердловской области могут лишиться своих мандатов: они не отчитались о своих доходах за 2016 год

19 апреля 2017, 18:45Политика
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