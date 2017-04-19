50 депутатов Свердловской области могут лишиться своих мандатов: они не отчитались о своих доходах за 2016 год

Согласно законодательству РФ, депутаты, не сдавшие отчеты о доходах и имуществе до 1 апреля 2017 года, лишаются своих мандатов. Такая проблема возникла в 25 муниципалитетах области 20 из них – это населенные пункты, где осенью состоятся выборы.

Видимо, депутаты решили, что не будут больше избираться, и им нечего терять, подчеркнул Тунгусов. В целом показатель сдачи деклараций вырос с 88% до 97%, отметил вице-губернатор, сообщает «Уралинформбюро».

В трех крупнейших городах Среднего Урала – Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Екатеринбурге - все депутаты отчитались. Члены областного правительства – тоже. В ближайшее время эта информация появится на сайте областного правительства.