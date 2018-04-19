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Новости Нижнего Тагила

Гордума Нижнего Тагила в 4-й раз оказалась лучшей в Свердловской области

19 апреля 2018, 15:05Добавить новость
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Городская дума Нижнего Тагила в четвертый раз победила в конкурсе представительных муниципальных органов. 84 конкурсанта из 40 городов претендовали на звание лучших.

Соревнование ежегодно организует Законодательное собрание Свердловской области. Работа представительных органов оценивалась в четырех номинациях: «Лучший депутат», «Гласность и открытость», «Лучший представительный орган в сфере правотворчества» и «Лучший муниципальный служащий, обеспечивающий исполнение полномочий представительного органа».

Представители Нижнего Тагила участвовали во всех номинациях, передает «Тагильский рабочий». Им удалось занять первое место в категории «Гласность и открытость», продолжив начатую в 2015 году серию побед. Пресс-секретарь гордумы Наталья Масальская сообщила, что в получение награды большой вклад внесли городские СМИ, рассказывающие о работе депутатов, тем самым позволяя выстроить связь между гражданами Нижнего Тагила и представительной властью.

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