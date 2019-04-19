Избирком Екатеринбурга призвал депутатов удалить устаревшую агитпродукцию
Сегодня, 12:45ПолитикаФото: Медиахолдинг 1Mi
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Избирательная комиссия Екатеринбурга обратилась к представителям партий с просьбой убрать неактуальную агитацию с рекламных и прочих поверхностей города.
Сюжеты: Екатеринбург
Избирательная комиссия сообщила о продолжающих поступать обращениях жителей Екатеринбурга о размещении на улицах города предвыборной агитации в рамках выборов от 9 сентября 2018 года.
Комиссия обращает внимание депутатов на то, что своевременное удаление агитации с рекламных поверхностей является обязательной составляющей предвыборной агитации, так как наличие материалов на фасадах и ограждениях зданий Екатеринбурга «не способствует позитивному отношению избирателей к политическим партиям». Кроме того, по мнению избиркома, в отдельных случаях агитация нарушает архитектурно-градостроительный облик уральской столицы.
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