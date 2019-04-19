Лидер КПРФ Свердловской области победил чиновников и бизнесменов в теннис

Участниками турнира стали более 30 человек, в том числе, исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Не каждый день встретишь на одной площадке представителей всех политических партий, представителей банковского сообщества, деловую элиту, представителей и руководителей органов исполнительной власти. Сегодня такой формат, который когда-то был предложен «Ъ-Урал», прочно вошел в ежегодную нашу спортивную повестку, подчеркнул врио главы региона.

Первое место в турнире занял первый секретарь Свердловского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Свердловской области, Александр Ивачёв.

и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов (слева) и депутат ЗакСо региона Александр Ивачёв Фото: личная страница Александра Ивачёва в Facebook

Вторым стал руководитель отдела №2 по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Алексей Шмаков, третьим - владелец торговой сети «Монетка» Роман Заболотин.

Где ещё сыграешь в настольный теннис с исполняющим обязанности Губернатора, победителем ралли «Дакар», владельцем торговой сети «Монетка» и следователем по особо важным делам СУ СКР? Только на турнире «Уральская шляпа»! Красивая игра, упорная борьба и отличное настроение - то, что нужно в завершение рабочего дня, написал Ивачёв на своей странице в Facebook.