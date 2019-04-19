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Лидер КПРФ Свердловской области победил чиновников и бизнесменов в теннис
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Лидер КПРФ Свердловской области победил чиновников и бизнесменов в теннис

Сегодня, 12:19ПолитикаФото: личная страница Александра Ивачёва в Facebook
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