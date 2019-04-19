Лидер КПРФ Свердловской области победил чиновников и бизнесменов в теннис
Турнир по настольному теннису «Уральская шляпа» среди политиков, бизнесменов и общественных деятелей прошёл в Екатеринбурге 18 апреля. Организаторами соревнования стали КНТ УГМК, издательским домом «Коммерсантъ» и ООО «УГМК-Холдинг».
Участниками турнира стали более 30 человек, в том числе, исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Алексей Орлов.
Не каждый день встретишь на одной площадке представителей всех политических партий, представителей банковского сообщества, деловую элиту, представителей и руководителей органов исполнительной власти. Сегодня такой формат, который когда-то был предложен «Ъ-Урал», прочно вошел в ежегодную нашу спортивную повестку, подчеркнул врио главы региона.
Первое место в турнире занял первый секретарь Свердловского обкома КПРФ, депутат Законодательного собрания Свердловской области, Александр Ивачёв.
Вторым стал руководитель отдела №2 по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Алексей Шмаков, третьим - владелец торговой сети «Монетка» Роман Заболотин.
Где ещё сыграешь в настольный теннис с исполняющим обязанности Губернатора, победителем ралли «Дакар», владельцем торговой сети «Монетка» и следователем по особо важным делам СУ СКР? Только на турнире «Уральская шляпа»! Красивая игра, упорная борьба и отличное настроение - то, что нужно в завершение рабочего дня, написал Ивачёв на своей странице в Facebook.
Среди участников соревнований были представитель губернатора и правительства в заксобрании Свердловской области Виктор Бабенко, руководитель СУ СКР по Свердловской области Михаил Богинский, генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч, управляющий свердловским отделением ПАО «Сбербанк» Михаил Кисель, российский автогонщик, победитель ралли «Дакар» Сергей Карякин. Победителем дополнительного турнира стал владелец БЦ «Альянс» Алексей Селюков. Особый приз «За твердость характера» получил депутат гордумы Дмитрий Сергин.