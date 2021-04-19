Доход Евгения Куйвашева за 2020 год составил 6,3 миллиона рублей

Супруга губернатора получила в 2020 году 5 миллионов 358 тысяч рублей дохода. Она также является собственником доли в квартире площадью 131,7 квадратных метра, владеет квартирой площадью 118,7 квадратных метра, нежилыми помещениями площадью 50,7 107,6 квадратных метров, а также автомобиля марки Toyota RAV 4.