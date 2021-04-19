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Доход Евгения Куйвашева за 2020 год составил 6,3 миллиона рублей

Годовой доход за 2020 год главы Свердловской области Евгения Куйвашева составил 6,3 миллиона рублей.

Евгений Куйвашев отчитался о доходах за 2020 год. Доход губернатора вырос по сравнению с 2019 годом на 500 тысяч рублей.

В собственности главы квартира площадью 144 квадратных метра. Также он является владельцем доли в квартире площадью 131,7 квадратных метра. В пользовании Евгения Куйвашева находится квартира площадью 118,7 квадратных метра, сообщает департамент информполитики Свердловской области.

Супруга губернатора получила в 2020 году 5 миллионов 358 тысяч рублей дохода. Она также является собственником доли в квартире площадью 131,7 квадратных метра, владеет квартирой площадью 118,7 квадратных метра, нежилыми помещениями площадью 50,7 107,6 квадратных метров, а также автомобиля марки Toyota RAV 4.

Ребёнок Евгения Куйвашева имеет долю в квартире площадью 131,7 квадратных метра. Все имущество семьи Куйвашевых находится на территории России.

Напомним, экспертами составлен рейтинг депутатов Государственной думы от Свердловской области, получающих наибольший годовой доход.

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