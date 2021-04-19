Опубликованы доходы депутатов Нижнего Тагила. Топ самых богатых народных избранников

7,7 миллиона рублей - Вячеслав Малых, директор ООО «Нижнетагильский холодильник»

В список его имущества входит ряд объектов недвижимости: шесть земельных участков общей площадью свыше 30 тысяч квадратных метров, жилой дом, административно здание, два здания мастерских, ангар, часть гаража и гараж, и восемь иных строений, помещений и сооружений. Кроме того, народный избранник является собственником BMW X5 и грузового автомобиля ГАЗ. Его жена владеет собственной квартирой и нежилым помещением площадью 562 квадратных метра, автомобилем Audi Q5.