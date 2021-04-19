Опубликованы доходы депутатов Нижнего Тагила. Топ самых богатых народных избранников

Опубликованы доходы депутатов Нижнего Тагила. Топ самых богатых народных избранников
Сегодня, 13:43ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
Стали известны имена самых богатых депутатов Нижнего Тагила. Информация опубликована на официальном сайте администрации города.

9,1 миллиона рублей - Алексей Пырин, директор по персоналу и социальным вопросам Дивизиона Сибирь в холдинге ЕВРАЗ

У Алексея Пырина в собственности находится квартира, площадью 100 квадратных метров и автомобиль Lexus GX460. Свою квартиру в 70 квадратных метров имеет его супруга.

Фото:Сайт администрации Нижнего Тагила

8,6 миллиона рублей - Никита Беркутов, начальник коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК

Во владении земельные участки 2244 и 1500 квадратных метров, жилой дом 450 квадратных метров и гараж 71 квадратный метр. Является собственником автомобиля Toyota Land Cruiser.

Фото:Сайт администрации Нижнего Тагила

7,7 миллиона рублей - Вячеслав Малых, директор ООО «Нижнетагильский холодильник»

В список его имущества входит ряд объектов недвижимости: шесть земельных участков общей площадью свыше 30 тысяч квадратных метров, жилой дом, административно здание, два здания мастерских, ангар, часть гаража и гараж, и восемь иных строений, помещений и сооружений. Кроме того, народный избранник является собственником BMW X5 и грузового автомобиля ГАЗ. Его жена владеет собственной квартирой и нежилым помещением площадью 562 квадратных метра, автомобилем Audi Q5.

Фото:Сайт администрации Нижнего Тагила

7,5 миллиона рублей - Гаджи Абдулов, директор ООО «УБТ-Сервис»

В собственности квартира 108 квадратных метров, гараж, здание магазина, иное помещение и хозпостройку. Ни сам, ни его супруга не являются собственниками транспортных средств.

Фото:Сайт администрации Нижнего Тагила

6,9 миллиона рублей - Денис Корякин, директор по энергетике дивизиона Урал в холдинге ЕВРАЗ

Имеет в совместной собственности две квартиры 61 и 42 квадратных метра. Является владельцем автомобилей Toyota RAV4, Mazda CX-5, двух моторных лодок и прицепа.

Фото:Сайт администрации Нижнего Тагила

В список депутатов с доходом свыше трех миллионов рублей попали:

  • Андрей Палатов, начальник управления по взаимодействию с органами власти и общественными организациями АО «Первоуральский новотрубный завод» - 6,1 миллиона рублей;
  • Дмитрий Скоропупов, генеральный директор АО «Уралкриомаш» - 5,7 миллиона рублей;
  • Владимир Антонов, директор Центра профилактической медицины УХП - 5,2 миллиона рублей;
  • Константин Шведов, начальник коксохимического производства АО «ЕВРАЗ НТМК» - 3,7 миллиона рублей;
  • Ирина Бусыгина, директор школы №49 - 3,5 миллиона рублей.

От одного до трех миллионов рублей в 2020 году получили:

Михаил Кручинин, Роман Гореленко, Владислав Потанин, Игорь Темнов, Руслан Юупов, Игорь Булыгин, Вадим Раудштейн, Леонид Мартюшев, Игорь Базилевич, Александр Долгоруков, Галина Масликова, Лариса Гизенко, Кирилл Романов, Олег Перминов и Александр Петров.

Депутаты, заработавшие до одного миллиона рублей:

Николай Атаманкин — 478 тысяч рублей, Мария Лисина — 378 тысяч рублей. Меньше всех заработал депутат гордумы Игорь Макаров. За 2020 год он получил 84 тысячи рублей. При этом, депутат владеет земельным участком в 1596 квадратных метров, домом в 405 квадратных метров и нежилым помещением. Также является собственником автомобиля Lexus RX 200T.

Напомним, 19 апреля сообщалось, как экспертами был составлен рейтинг самых богатых депутатов Госдумы от Свердловской области.

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