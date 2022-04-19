Экс-депутат Госдумы будет баллотироваться в гордуму Нижнего Тагила

Экс-депутат Госдумы будет баллотироваться в гордуму Нижнего Тагила
Экс-депутат Госдумы будет баллотироваться в гордуму Нижнего Тагила
Сегодня, 11:29ПолитикаФото: pixabay.com
Директор по персоналу «Уралвагонзавода» Алексей Балыбердин будет участвовать в выборах в парламент Нижнего Тагила. Ранее он был депутатом Госдумы с 2016 года.

Алексей Балыбердин намерен участвовать в выборах от партии «Единая Россия». Праймериз состоится в период с 23 по 29 мая.

В настоящий момент Алексей Балыбердин работает директором по персоналу на «Уралвагонзаводе». Парламентарием его избрали в 2016 году. Свою деятельность он вел в составе комитета по экономике, промышленности и предпринимательскому сообществу. Также он работал над вопросами восстановления Черноисточинского пруда и многим другим.

Напомним, что заявки на участие подали ещё 28 кандидатов. Из них шесть человек — это два бизнесмена, два работника УВЗ и два действующих парламентария.

Добавим, в этом году состоятся выборы главы региона, а также парламентариев. Изберут 25 членов, а не 28, как это было ранее. Причина — смена выборной системы.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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