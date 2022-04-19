Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила

В 2021–2022 годах представители силовых структур стали занимать все больше должностей в «гражданских» подразделениях, в том числе и в рядах городских чиновников. При этом одни эксперты говорят, что так полковник готовится к уходу на пенсию, а другие — что опытные управленцы востребованы во всех структурах.

Ибрагим Абдулкадыров — для города фигура фундаментальная: многие годы полковник возглавляет тагильское МУ МВД, видел становление сотен правоохранителей, карьерные взлеты лучших и падение худших из них. Поэтому удивляться наличию как приверженцев, так и недоброжелателей не приходится. Собеседники редакции отмечают, что в числе городских чиновников прибывают «люди Абдулкадырова». Так, в начале 2022 года главой Тагилстроевского района стала Оксана Першина, экс-начальник отдела по вопросам миграции МУ МВД России «Нижнетагильское». Есть бывшие силовики и в муниципальных учреждениях, и в кабинетах администрации города, и в бизнесе. Супруга полковника — Людмила Абдулкадырова — возглавляет управление промышленной политики и развития предпринимательства, его сын — Гаджи Абдулов — является депутатом Гордумы и директором дорожной фирмы «УБТ-сервис». Что значит «расставляет своих людей»? Абдулкадыров в гарнизоне 30 лет, все сотрудники пришли на службу и выросли с рядовых и лейтенантов при нем. Кадровый выбор у него ограничен только сотрудниками полиции. Он не может взять и поставить руководить отделом уголовного розыска или начальника отдела полиции с «улицы», гражданского, поэтому кого бы он не назначил, любого будут заведомо считать «его человеком» и это ошибочное мнение. Безусловно, есть преданные ему люди, но эта преданность основана на взаимном уважении, доверии. Не забываем, что это офицеры, которые и в горе, и в радости вместе несут тяготы и лишения службы. Поэтому они и сплоченнее по сравнению с гражданскими сотрудниками, рассказывает собеседник редакции из силовых структур. Кланы-2022 в Нижнем Тагиле При этом в самой полиции Нижнего Тагила кадровый состав небогатый, поэтому даже персоны с неоднозначным бэкграундом могут получать высокие посты. Например, Эдуард Губер, который покинул возглавляемый им ОП № 17 из-за смерти задержанного от побоев, после работы в Алапаевске вновь вернулся в Нижний Тагил и возглавил отдел по борьбе с экономическими преступлениями осенью 2021 года. Ибрагим Абабакарович, наверное, единственный системный менеджер из всех чиновников Тагила. Он не просто чиновник, он под присягой, ему подчиняется огромный гарнизон. И основная проблема полиции одна, это кадровый голод и материально техническое обеспечение. В этих условиях управлять таким гарнизоном из года в год, умудряясь удерживать ситуацию в самой полиции и обеспечивать безопасность города, в новой экономической реальности способны далеко не все. Полковнику это пока удается,считает силовик. Как и у любого публичного деятеля, у полковника Абдулкадырова есть и негативный шлейф в инфополе. Одной из последних фигур, вступивших в открытое противостояние с главным полицейским, стал бывший опер Руслан Белоконный, который уволен из полиции по отрицательным мотивам и обвиняется в подмене анализов подозреваемого. Свой уход из органов вагонский полицейский сопроводил многочисленными обвинениями верхушки МУ в нарушениях. Однако за все время сколько-нибудь значимых фактов ни в прессе, куда обращался за помощью Белоконный, ни в правоохранительных органах не появилось. Персона его однозначно вызвала раздражение у руководства местной и областной полиции, но за последние недели пропажа экс-опера из повестки сигнализирует о его проигрыше на информационном поле. Кланы-2022 в Нижнем Тагиле: как правят городом чиновники и силовики, заводы и бизнес Полковник Ибрагим Абдулкадыров традиционно входит в число наиболее влиятельных персон Нижнего Тагила. Некоторые собеседники говорят о скором уходе силовика на пенсию, а некоторые наоборот прогнозируют это на далекое будущее. В проекте TagilCity.ru о кланах города персона полковника отмечается экспертами как одна из значимых для городских процессов, аналогичные оценки они дают и главе города Владиславу Пинаеву. Владислав Пинаев увеличивает влияние на политическом поле Нижнего Тагила Регулярно собеседники редакции выделяют кланы промышленных предприятий — «Уралвагонзавода» и ЕВРАЗ НТМК. Работники этих заводов входят в городскую Думу Нижнего Тагила, а также представляют муниципалитет в Законодательном собрании и Госдуме. В этом году эксперты отметили отдельно группировку дорожных строителей и представителей различного бизнеса.

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