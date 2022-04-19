Эксперты рассказали, почему представители заводов Нижнего Тагила стремятся во власть

Депутату Никите Беркутову, возглавляющему КХП, такое положение дел тоже не на руку: чтобы иметь шансы на переизбрание в Гордуму осенью 2022 года, ему предстоит как-то отфильтровать если не тагильский воздух, то хотя бы повестку вокруг своего подразделения. Учитывая, что за три месяца 2022 года электорат дышал выбросами в превышениями порядка 8 недель, перспективы на получение мандатов у представителей НТМК гораздо менее радужные, чем дым над заводом.