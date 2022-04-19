Эксперты рассказали, почему представители заводов Нижнего Тагила стремятся во власть

Стремления промышленников попадать в кресла депутатов объяснимы — дополнительно можно заявить о своей персоне, а также в нужный момент оказать поддержку родному заводу.
Эта тенденция общемировая. Везде, где крупный бизнес представлен в регионе, он стремится попасть в какую-либо государственную программу или сделать что-то за счет муниципального бюджета. Заводы и крупный бизнес стараются защитить свои интересы. Например, построить дорогу к заводу не за счет предприятия, а за счет города. Предприятия стремятся или получить решение каких-либо проблем, или не оказаться главным плательщиком за что-либо, рассказывает TagilCity.ru генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
С годами тагильские предприятия свели мероприятия по социальной ответственной к минимуму, отмечают собеседники редакции. УВЗ и НТМК начали отказываться от различных объектов социальной сферы, от шефства над образовательными учреждениями. Закрыты пионерские лагеря, исчез хоккейный клуб.
Раньше у нас в Нижнем Тагиле было два градообразующих предприятия — «Уралвагонзавод» и Евраз НТМК. Насколько мне известно, там было примерно одинаковое количество работников. Тогда они держали социалку, смотрели за районами, у каждой школы был какой-то цех от УВЗ на Вагонке, который отвечал за спортзалы, за ремонт школы. Было какое-то шефство. Позже от социалок начали отказываться,вспоминает общественник Андрей Волегов.
Теперь НТМК назвать градообразующим предприятием сложно, уверен Волегов. Численность персонала комбината за последние десятилетия снизилась, при этом на УВЗ количество сотрудников остаётся примерно на том же уровне. В то же время именно ЕВРАЗ НТМК является основным источником вредных выбросов в атмосферу Нижнего Тагила. Такое число рабочих мест и масштабы наносимого вреда окружающей среде эко-активист считает несправедливым по отношению к остальным жителям города.
Если на Вагонке численность населения 60-80 тысяч человек, то на УВЗ порядка 28-34 тысяч примерно. А на НТМК, насколько известно, 12-13 тысяч. То есть в общей численности города эти 12-13 тысяч — где-то 3,5% от численности города. Я считаю несправедливым, когда 3,5% работают, а от предприятия страдают все 100% жителей.
Все более растущее внимание общественности и надзорных органов к работе тагильских заводов связано с систематическими превышениям ПДК вредных веществ. Аварийные ситуации на Коксохимическом производстве НТМК летом 2021 года обнажили проблемы на предприятии: цифры из публичных отчетов о снижении выбросов не вяжутся с удушливым смогом, который накрывает все районы города по очереди с завидным постоянством.
Закрывать заводы не надо, но пусть они работают согласно действующему экологическому российскому законодательству и к ним вопросов не будет, заявляет Андрей Волегов.
Депутату Никите Беркутову, возглавляющему КХП, такое положение дел тоже не на руку: чтобы иметь шансы на переизбрание в Гордуму осенью 2022 года, ему предстоит как-то отфильтровать если не тагильский воздух, то хотя бы повестку вокруг своего подразделения. Учитывая, что за три месяца 2022 года электорат дышал выбросами в превышениями порядка 8 недель, перспективы на получение мандатов у представителей НТМК гораздо менее радужные, чем дым над заводом.
В соседнем Челябинске, который тоже входит в программу «Чистый воздух», предприятия также лоббируют своих людей в органы власти.
В Челябинске многие промышленные предприятия имеют своих представителей-депутатов в органах власти. Если посмотреть перечень рассматриваемых вопросов и принимаемых решений Челябинской городской думой и законодательным собранием Челябинской области, то большее количество принимаемых решений направлено на развитие промышленности. На охрану окружающей среды и здоровья граждан от промышленного загрязнения воздуха, воды и почвы направлено очень мало принятых решений, рассказывает TagilCity.ru общественница из Челябинска Наталья Шипицина.
При голосовании депутаты в первую очередь должны воплощать волю избирателей, чьи интересы они представляют в законодательном органе, считает эко-активистка из Челябинска. Однако зачастую интересы промышленных предприятий в России ставят выше здоровья и благополучия граждан.
Мы все понимаем, как у нас работает промышленность и представители малого и среднего бизнеса: при любых обстоятельствах они нарушают закон, но таким способом они могут эти законы маленько сгладить. И они начинают эти законы шлифовать, и при этом решая свои проблемы, говорит один из тагильских оппозиционеров.
Для УВЗ, который в гораздо меньшей мере загрязняет воздух Нижнего Тагила, депутатов в Заксобрании и Гордуме недостаточно. Дочке «Ростеха» важнее получать гособоронзаказ и лоббировать актуальные законы. Недавним интересным проявлением реакции на новости об УВЗ депутата Константина Захарова стало высказывание о необходимости введения ответственности за фейки о госпредприятиях. Накануне редакция TagilCity.ru заявила о выводе части персонала в вынужденный отпуск.
Перспективы на 2022 год у политиков с промышленными корнями, по оценке собеседников редакции, будут связаны с необходимостью разгребать последствия экологического игнора и попутным выстраиванием отношений с городскими властями: смена избирательной системы на выборах депутатов в Гордуму Нижнего Тагила вынудит заводы искать новые способы налаживания мостов, во всех смыслах.
Проект о кланах в Нижнем Тагиле редакция составляет ежегодно с помощью экспертов в разных областях. Собеседники издания отводят отдельные места кланам двух заводов города, а также выделяют персоны Владислава Пинаева и Ибрагима Абдулкадырова. Среди городских элит есть и представители дорожного-строительной сферы, рантье и ряд других предпринимателей, имеющих исторические связи как с чиновниками, так и с силовиками.