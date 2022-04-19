Владислав Пинаев увеличивает влияние на политическом поле Нижнего Тагила

Правление Владислава Пинаева в Нижнем Тагиле длится уже 3,5 года. И с каждым годом собеседники редакции из числа политологов, PR-специалистов и представителей других сфер говорят о росте влияния чиновника. В канун выборов в Гордуму глава города претендует стать самой важной политической фигурой Нижнего Тагила.

Связывают это наши эксперты с успешной пошаговой реализацией планов по модернизации политической структуры в городе. Осенью минувшего года депутаты Гордумы единогласно проголосовали за изменение системы выборов. Больше в городе не будет партийных списков, а депутаты городской Думы будут избираться по 25 одномандатным округам. И это существенно усиливает позиции «Единой России» в Нижнем Тагиле, считают собеседники TagilCity.ru: В ближайшее время Дума Тагила станет состоять на 100% из «Единой России». Внимание, вопрос: как депутаты будут реагировать на проблемы тагильчан, если главой тагильской ячейки ЕР будет являться глава города? Как будут депутаты отстаивать интересы избирателей, если мэр фактически их партийный руководитель? Партийная дисциплина, «не надо раскачивать лодку»… Фактически решение о дальнейшем нахождении представителей городских бизнес-элит и промышленности в числе депутатов Гордумы будет зависеть от вложений этих представителей в городской бюджет. Уже в мае в Нижнем Тагиле пройдет праймериз «Единой России», где выберут претендентов в кандидаты от партии на предстоящие осенние выборы в городскую Думу. А вот представителям оппозиции стоит показать высочайший уровень договороспособности, чтобы получить или сохранить кресла в зале заседания депутатов Нижнетагильской городской думы. Кланы-2022 в Нижнем Тагиле В результате политической обстановки в Восточной Европе российским регионам предстоит выстроить новое экономическое взаимодействие с руководством страны и местными элитами. Федеральные и региональные проекты, конечно, полностью закрыты не будут, однако бюджеты городов в скором времени должны будут научиться пополнять своими силами. Владислав Пинаев примером рекордного бюджета 2022 года показал умение налаживать диалог с федеральными и региональными властями, получив для Нижнего Тагила финансирование многочисленных программ и проектов, в основном инфраструктурных. Но из-за экономического кризиса после начала военной операции в Украине тагильским чиновникам придется бросить свои силы на беседу с заводами и крупным бизнесом. Поэтому влияние на политическую повестку будет в руках главы города, уверен еще один эксперт-политтехнолог. По его мнению, это позволит градоначальнику повернуть ресурсы городских предприятий и бизнеса в нужное городу русло: Владислав Пинаев теперь сможет более жестко общаться с городскими элитами, в особенности с заводами. Экономическая ситуация в стране однозначно заставит муниципалитеты искать средства вне бюджетов области и федерации — и это повернет главу лицом к УВЗ и НТМК. А вот каким будет выражение его лица — напрямую зависит от представителей предприятий. Если они не будут помогать городу и по факту возмещать наносимый экологии ущерб, то вряд ли им придется рассчитывать на поблажки от чиновников. Кланы-2022 в Нижнем Тагиле: как правят городом чиновники и силовики, заводы и бизнес Ждут от властей жесткого разговора с промышленниками и общественники. Эколог Андрей Волегов уверен, что с городских заводов нужно требовать больше вложений в улучшение жизни тагильчан. Предприятия понимают, что для получения преференций им придется вкладывать часть прибыли в развитие городской инфраструктуры и модернизацию собственного производства. Мост, на который НТМК показывает, что они вложились на миллиарды, — давно переговоры идут, они были очень нелёгкие, и всё-таки удалось эту тему сдвинуть. Я не помню, чтобы они стремились показывать своё личное желание строить этот мост, но сейчас они всё это в отчетах ставят как заслугу,поясняет общественник. В рамках подготовки проекта о кланах и знаковых персонах Нижнего Тагила редакция TagilCity.ru общалась с экспертами из разных отраслей. В результате они выделили группировки бизнес-элит, дорожно-строительную группу, два клана промышленников — «Уралвагонзавода» и ЕВРАЗ НТМК, а также отдельно отметили персоны главы города Владислава Пинаева и начальника МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагима Абдулкадырова. Эксперты оценили влияние Ибрагима Абдулкадырова в кланах Нижнего Тагила

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