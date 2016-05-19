Кремль пытается примирить Екатеринбург с Евгением Куйвашевым

Эту неделю лидер региона Евгений Куйвашев и вице-мэр Екатеринбурга Владимир Тунгусов проводят в командировке в Москве. Там проводятся консультации о преодолении политического кризиса в Свердловской области, сообщает Ura.ru. Сложная обстановка в регионе вызвана скандалом вокруг МУГИСО.

Стало известно, что заместитель мэра Екатеринбурга Владимир Тунгусов покинул свой пост и назначен главой администрации губернатора. Соответствующий указ подписан Евгением Куйвашевым. К своим новым обязанностям политик приступил с сегодняшнего дня.

Назначение Тунгусова главным администратором губернатора, обеспечит полную перестановку сил в уральской политике. Ведь бывший заместитель главы имеет абсолютное влияние на мэрию Екатеринбурга.

Примечательно, что вчера в администрации губернатора опровергали информацию о назначении Владимира Тунгусова на новый пост.