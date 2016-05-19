Таиланд и Россия подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере

Российский премьер-министр, приветствуя делегацию из Таиланда, отметил, что рад видеть их в своём родном городе. Прают Чан-Оча в ответ выразил благодарность за дружественный прием, заметив, что в этот раз в делегации приняли участие 8 министров из Таиланда. Это больше, чем когда-либо ранее. Также таиландский премьер-министр заметил, что в 2017-м году исполнится 120 лет российско-таиландскому сотрудничеству.

По результатам встречи обеими странами был подписан большой пакет документов, среди которых соглашение о военном партнерстве, меморандумы о сотрудничестве в сфере сельского хозяйства, охраны окружающей среды, торгово-экономической деятельности. В числе прочих были подписаны соглашения о взаимопонимании между ПАО «Газпром» и ОАО «НОВАТЭК» с Таиландской национальной нефтегазовой компанией «Паблик Компани Лимитед Пи-Ти-Ти».

Дмитрий Медведев отметил, что по результатам встречи подписано много документов, которые укрепляют отношения двух стран и делают Таиланд одним из основных партнеров в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Прают Чан-Оча в ответ заявил, что отношения Российской Федерации и Таиланда активно развиваются и предоставляют большое количество возможностей для их усовершенствования.