Второй этап выборов мэра Арамиля отменен из-за отсутствия кворума конкурсной комиссии
19 мая 2017, 14:00Политика
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На официальном сайте городской думы Арамиля появилась информация об отмене второго этапа конкурса по выборам мэра.
Как пишет «Коммерсант», новая дата будет назначена позже. Отмена произошла из-за отсутствия кворума конкурсной комиссии.
Заметим, что на второй этап выборов были приглашены все десять кандидатов. Среди них действующий мэр Владимир Герасименко. В состав комиссии вошли четыре депутата городской думы и четыре представителя региональной власти.
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