Свердловские депутаты были на «Азовстали» со спецмиссией

Свердловские депутаты были на «Азовстали» со спецмиссией
Свердловские депутаты были на «Азовстали» со спецмиссией
Сегодня, 17:13ПолитикаФото: Telegram Максима Иванова
Депутат Максим Иванов опубликовал видеоролик с «Азовстали», сказав, что туда они прибыли для гуманитарной помощи.

Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий, депутат Госдумы от региона Максим Иванов и руководитель ФАДН Игорь Баринов были на «Азовстале» в Мариуполе со спецмиссией – передавали гуманитарную помощь, сообщает Ура.ру.

Еду привезли в шести грузовых автомобилях. Парламентарии отметили, что в Мариуполе есть разрушения, отсутствует вода и электричество.

Также депутаты посетили окрестности «Азовстали». Также Иванов поделился роликом, в котором видно, как выводили пленных украинских военных с «Азовстали».

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