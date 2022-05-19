Свердловские депутаты были на «Азовстали» со спецмиссией

Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий, депутат Госдумы от региона Максим Иванов и руководитель ФАДН Игорь Баринов были на «Азовстале» в Мариуполе со спецмиссией – передавали гуманитарную помощь, сообщает Ура.ру.
Еду привезли в шести грузовых автомобилях. Парламентарии отметили, что в Мариуполе есть разрушения, отсутствует вода и электричество.
Также депутаты посетили окрестности «Азовстали». Также Иванов поделился роликом, в котором видно, как выводили пленных украинских военных с «Азовстали».