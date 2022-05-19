Свердловские депутаты были на «Азовстали» со спецмиссией

Депутат Максим Иванов опубликовал видеоролик с «Азовстали», сказав, что туда они прибыли для гуманитарной помощи.

Первый вице-спикер свердловского заксобрания Виктор Шептий, депутат Госдумы от региона Максим Иванов и руководитель ФАДН Игорь Баринов были на «Азовстале» в Мариуполе со спецмиссией – передавали гуманитарную помощь, сообщает Ура.ру. Еду привезли в шести грузовых автомобилях. Парламентарии отметили, что в Мариуполе есть разрушения, отсутствует вода и электричество. Также депутаты посетили окрестности «Азовстали». Также Иванов поделился роликом, в котором видно, как выводили пленных украинских военных с «Азовстали».

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