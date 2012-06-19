Новым председателем правительства Свердловской области стал газовик Денис Паслер
19 июня 2012, 17:06Политика
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Сегодня Законодательное собрание утвердило кандидатуру Дениса Паслера на должность премьера. По данным информационных агентств, процедура утверждения прошла почти единогласно.
Перед голосованием Евгений Куйвашев лично представил Дениса Паслера депутатам Заксобрания. Скорее, представление было лишь формальной процедурой, так как кандидат в премьеры работал депутатом с 2008 года. Затем Паслер выступил с речью, в которой обозначил основные приоритеты своей работы. 42 депутата проголосовали за него, 1 – против, и еще 1 воздержался. После этого губернатор подписал указ о назначении Паслера прямо в холле Заксобрания. До этого момента Денис Паслер работал руководителем предприятий «ГАЗЭКС» и «Екатеринбурггаз».
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