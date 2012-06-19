Новым председателем правительства Свердловской области стал газовик Денис Паслер

Перед голосованием Евгений Куйвашев лично представил Дениса Паслера депутатам Заксобрания. Скорее, представление было лишь формальной процедурой, так как кандидат в премьеры работал депутатом с 2008 года. Затем Паслер выступил с речью, в которой обозначил основные приоритеты своей работы. 42 депутата проголосовали за него, 1 – против, и еще 1 воздержался. После этого губернатор подписал указ о назначении Паслера прямо в холле Заксобрания. До этого момента Денис Паслер работал руководителем предприятий «ГАЗЭКС» и «Екатеринбурггаз».