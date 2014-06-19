Дежавю. Вместо Путина в Нижний Тагил, скорее всего, приедет Медведев

В подтверждение факта, специалист пояснил коллегам, что «в случае с олимпийскими играми олимпийский флаг передают мэру города, который примет следующую Олимпиаду, но матчи футбольного первенства пройдут во многих городах, поэтому права на проведение мундиаля должен принять глава государства

Источник издания Ura.ru в Москве доложил, что вместо Путина на Средний Урал поедет Дмитрий Медведев, уже побывавший здесь в сентябре на выставке Russia Arms Expo (тогда глава был в Салехарде на Арктическом форуме). Скорее всего, именно он побывает и на ИННОПРОМе.

Более того, на середину июля намечен саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР). Считается, что появление Путина в Рио – хороший повод для России утвердиться в качестве страны, которая не может быть изолирована, пишет Ura.ru.