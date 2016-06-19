Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Подполковник полиции Эдуард Губер назначен на должность начальника отдела полиции № 17 Нижнего Тагила
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Подполковник полиции Эдуард Губер назначен на должность начальника отдела полиции № 17 Нижнего Тагила

19 июня 2016, 12:05Политика
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»