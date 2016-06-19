Подполковник полиции Эдуард Губер назначен на должность начальника отдела полиции № 17 Нижнего Тагила
Новый руководитель был представлен личному составу отдела. До этого он руководил ОП № 18 в Дзержинском районе. Об этом сообщает МУ МВД России «Нижнетагильское».
Полковник Ибрагим Абдулкадыров, руководящий Межмуниципальным управлением МВД в Нижнем Тагиле, рассказал о предыдущей деятельности Эдуарда Губера. Начинал он свою службу в МВД участковым. Сначала в Пригородном, потом – в Ленинском районе. Есть опыт работы и в уголовном розыске. Последнее время возглавлял 18-й отдел полиции на Вагонке.
Эдуард Леонидович знает особенности Дзержинского района, как одного из самых крупных и трудных районов города. 2 года он проработал заместителем начальника по оперативной работе в ОП № 18. Полковник Абдулкадыров отметил, что именно на Вагонке успешно выполняет свои задачи по охране общественного порядка добровольная народная дружина.
Место начальника полиции №18 пока займет Сергей Крикливец. Он будет временно исполнять обязанности начальника полиции данного отдела.
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