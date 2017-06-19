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Владимир Путин приедет в июле с инспекцией работы врио губернатора Свердловской области Куйвашева и посетит «Иннопром-2017»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Владимир Путин приедет в июле с инспекцией работы врио губернатора Свердловской области Куйвашева и посетит «Иннопром-2017»

19 июня 2017, 13:50Политика
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