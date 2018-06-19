Список чиновников-коррупционеров будет составлен в мэрии Екатеринбурга

Соответствующее постановление было подписано главой екатеринбургской мэрии Александром Якобом. Чиновники в этом случае освобождаются от должности из-за «утраты доверия». Информация обо всех нарушителях будет передаваться первому вице-губернатору региона Владимиру Тунгусову . Именно он ответственен за составление «чёрного списка».

Также в постановлении указано, что составлением реестра «неблагонадёжных» городских служащих будет заниматься отдел кадровой и муниципальной службы мэрии города Екатеринбурга, передаёт РИА «Новый день». Сообщается, что речь идёт не только о чиновниках Екатеринбурга, но и о представителях других городов, которых обвиняют в частности во взяточничестве.