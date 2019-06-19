Назначены дополнительные выборы депутатов думы Горноуральского городского округа

Кандидаты могут быть выдвинуты от партий или самостоятельно. Выдвиженцам необходимо собрать не менее 10 и не более 14 подписей избирателей, зарегистрированных в границах одномандатного избирательного округа, по которому баллотируется кандидат. На 1 января 2019 года в округе зарегистрировано 2793 избирателя.