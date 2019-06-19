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#домахорошо
Назначены дополнительные выборы депутатов думы Горноуральского городского округа
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Назначены дополнительные выборы депутатов думы Горноуральского городского округа

Сегодня, 14:53ПолитикаФото: wikipedia.org
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