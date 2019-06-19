Назначены дополнительные выборы депутатов думы Горноуральского городского округа
18 июня 2019 года Пригородная районная территориальная избирательная комиссия назначила дополнительные выборы депутатов Думы Горноуральского городского округа, сообщили в ведомстве. Выдвижение кандидатов начнется после публикации решения комиссии 21 июня в газете «Пригородная газета».
Пригородная районная территориальная избирательная комиссия назначила дополнительные выборы депутатов Думы Горноуральского городского округа седьмого созыва по одномандатным избирательным округам № 2 и№ 10.
Кандидаты могут быть выдвинуты от партий или самостоятельно. Выдвиженцам необходимо собрать не менее 10 и не более 14 подписей избирателей, зарегистрированных в границах одномандатного избирательного округа, по которому баллотируется кандидат. На 1 января 2019 года в округе зарегистрировано 2793 избирателя.
От сбора подписей освобождаются кандидаты от пяти политических партий: «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Яблоко».
Напомним, 28 марта полномочия двоих депутатов Думы Горноуральского городского округа Романа Горбунова и Ирины Орловой были досрочно прекращены после проверки сведений о доходах.