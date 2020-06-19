Губернатор Свердловской области разрешил работу косметологов и спортивные матчи

Согласно документу, в регионе разрешается проведение массовых спортивных мероприятий на открытых стадионах, количество зрителей на при этом не должно превышать 10% от общей вместимости.

Завтра, 20 июня, в столице области на стадионе «Екатеринбург Арена» будет проведен матч футбольных клубов «Урал» и «Рубин». Количество зрителей на стадионе сократили до трех с половиной тысяч человек.

Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева

Помимо этого, глава региона разрешил возобновить работу и других сфер деятельности.