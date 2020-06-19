Губернатор Свердловской области разрешил работу косметологов и спортивные матчи
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня, 19 июня, подписал указ о режиме проведения спортивных матчей на территории области. Указ он опубликовал в своем Instagram.
Согласно документу, в регионе разрешается проведение массовых спортивных мероприятий на открытых стадионах, количество зрителей на при этом не должно превышать 10% от общей вместимости.
Завтра, 20 июня, в столице области на стадионе «Екатеринбург Арена» будет проведен матч футбольных клубов «Урал» и «Рубин». Количество зрителей на стадионе сократили до трех с половиной тысяч человек.
Помимо этого, глава региона разрешил возобновить работу и других сфер деятельности.
Кроме того, после согласований со специалистами, я принял решение разрешить работу косметологов, визажистов, организаций, оказывающих массажные услуги и услуги соляриев, а также фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок. Напоминаю, что при этом сохраняются требования социального дистанцирования и масочный режим.написал Евгений Куйвашев.