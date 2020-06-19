Уроженец Нижнего Тагила вошел в руководство Общественной палаты РФ
Сегодня, 19:45ПолитикаФото: Общественная палата РФ
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Уроженец Нижнего Тагила, директор Музея Победы Александр Школьник назначен замсекретаря Общественной палаты РФ, сообщает пресс-служба ОП.
Сюжеты: Нижний Тагил
Также Школьник станет главой комитета по координации международной деятельности и общественной дипломатии.
Одна из ключевых тем, которой Школьник планирует заниматься — это сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории. Также Школьник подчеркнул, что намерен заняться вопросами детства и развития институтов защиты прав ребенка.
Руководителем палаты избрали действующего секретаря Лидию Михееву.
Седьмой состав палаты будет работать с 2020 по 2023 годы. Он был сформирован 16 июня, в него вошли 40 членов палаты, утвержденные указом президента, 84 члена были избраны региональными общественными палатами, еще 43 — от общероссийских общественных объединений и иных НКО.
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