Уроженец Нижнего Тагила вошел в руководство Общественной палаты РФ

Одна из ключевых тем, которой Школьник планирует заниматься — это сохранение исторической памяти и противодействие фальсификации истории. Также Школьник подчеркнул, что намерен заняться вопросами детства и развития институтов защиты прав ребенка.

Седьмой состав палаты будет работать с 2020 по 2023 годы. Он был сформирован 16 июня, в него вошли 40 членов палаты, утвержденные указом президента, 84 члена были избраны региональными общественными палатами, еще 43 — от общероссийских общественных объединений и иных НКО.