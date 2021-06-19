Четыре человека погибли в результате крушения самолёта в Кемерово

19 июня в Кемерово разбился самолёт Л-410, вёзший на борту спортсменов-парашютистов. Перед падением пилот сообщил о неисправности, после чего воздушное судно жестко приземлилось рядом со спортивным аэродромом Танай в селе Журавлёво.
Как сообщает ТАСС, два пассажира и два пилота погибли, и пострадали семнадцать человек. Всего в самолёте находился 21 человек.
Экипаж упавшего в Кузбассе самолета L-410 сообщал об отказе одного из двигателей, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру.
Напомним, что 11 июня в екатеринбургском аэропорту «Кольцов» неизвестные пытались ослепить лазером пилота при посадке самолёта, следовавшего рейсом из Махачкалы в Свердловскую область.