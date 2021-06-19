Константин Захаров утвержден «Единой Россией» как кандидат в Госдуму от Тагила

Константин Захаров утвержден «Единой Россией» как кандидат в Госдуму от Тагила
Константин Захаров утвержден «Единой Россией» как кандидат в Госдуму от Тагила
Сегодня, 23:31ПолитикаФото: Instagram Константина Захарова
Топ-менеджер УВЗ Константин Захаров большинством голосов на анонимном голосовании во время съезда партии выбран кандидатом в Государственную думу VIII созыва от Нижнетагильского одномандатного округа. Сейчас депутатом от округа является еще один представитель дочки «Ростеха» — Алексей Балыбердин.

19 июня в Москве на съезде партии «Единая Россия» были утверждены кандидаты по одномандатным округам и территориям. В Свердловской области семеркой кандидатов в депутаты стали Константин Захаров, Антон Шипулин, Андрей Альшевских, Лев Ковпак, Сергей Чепиков, Зелимхан Муцоев и Максим Иванов. Именно за этих деятелей было отдано большинство голосов в тайном голосовании на съезде.

Напомним, представитель клана «Уралвагонзавода» Захаров набрал больше всего голосов и на майских праймериз, а политологи считали его изначально утвержденной персоной.

Его кандидатура согласована на всех уровнях, на него работает весь административный ресурс. И, несмотря на то, что до выборов он был почти «ноунеймом», сейчас делается все, чтобы повысить узнаваемость Захарова, рассказывал TagilCity.ru политолог Петр Кирьянов.

Среди оппонентов Захарова на праймериз были экс-депутат Молодежного парламента региона Дмитрий Арды, чемпионка мира по боксу Ирина Серебреникова-Потеева. Также о планах баллотироваться в Госдуму заявлял политик Андрей Муринович, ранее представлявший партию «Справедливая Россия» на нескольких выборах, а теперь баллотирующийся в ЗакСО от «Единой России».

Обо всех возможных или уже заявивших о своих амбициях на кресло в Госдуме кандидатах читайте в специальном обновляемом проекте редакции TagilCity.ru.

Сюжеты:
Нижний ТагилЭксклюзивВыборы-2021
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политикавыборыЕдиная РоссиядепутатГосдумаКонстантин Захаров
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