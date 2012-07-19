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Носов уже победил? Некоторые кандидаты в мэры Нижнего Тагила сняли свои кандидатуры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Носов уже победил? Некоторые кандидаты в мэры Нижнего Тагила сняли свои кандидатуры

19 июля 2012, 12:55ПолитикаВалерия Лошкарева
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