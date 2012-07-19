Носов уже победил? Некоторые кандидаты в мэры Нижнего Тагила сняли свои кандидатуры

Еще два дня назад тагильчане были уверены, что в спискекандидатов на предварительном внутрипартийном голосованиибудет 10 человек, включая выдвинутого в понедельник руководством регионального отделения «ЕР»вице-губернатора области Сергея Носова.А 17 июля, как стало известно со слов тагильского «генсека» Александра Маслова, снял свою кандидатуру глава администрации Ленинского района Константин Захаров.

Вчера, сообщилив исполкомеместного отделения «ЕР»,список кандидатов сократился еще на две позиции: сняли свои кандидатурыруководитель партгруппы единороссов в гордуме Станислав Бойко и зампред думской комиссии по бюджету Вячеслав Горячкин. Последний, напомним, ещенедавно участвовал в выборах руководителя представительного органа власти Нижнего Тагила и при голосовании проиграл действующему теперь спикеру Александру Маслову всего один голос.

Таким образом, партийную конкуренцию С.Носову сегодня вечером намерены составить пять тагильчан: сотрудник Ростехнадзора Владимир Шабалин, экс-депутат гордумы Виктория Гусева, журналистВладимир Инжеватов, работник местного фитнес-центра Мария Лисина и директор центра по начислению коммунальных платежей Дмитрий Солонков.

Есть сведения, чтоне все они сегодня прибудут на политический ринг.«Победаконкретного участника праймериз теперь слишком очевидна, поэтомустоило бы задуматься в целесообразности проведения праймериз», -считает «кандидат в мэры» В. Инжеватов.

Мы продолжаем следить за развитием событий.

Фото - «Комсомольская правда».