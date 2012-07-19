Тагильские справедливороссы одобряют кандидатуру Сергея Носова, но от выборов мэра отказываться не собираются

В городе действительно назрела острая необходимость в сильном менеджере. И если некоторое время назад предполагалось, что остановить разрушение инфраструктуры Тагила возможно дополнительными денежными вливаниями, то действующая администрация своей работой доказала – сколько бы денег не поступало в город, если управленческая команда неэффективна, то она даже не сможет ими грамотно распорядиться. Да, Тагилу нужен новый глава. И он должен быть сильной фигурой высказался Андрей Муринович.