Тагильские справедливороссы одобряют кандидатуру Сергея Носова, но от выборов мэра отказываться не собираются
Лидер тагильских справедливороссов Андрей Муринович прокомментировал возможное выдвижение Сергея Носова на пост главы Нижнего Тагила на выборах, которые состоятся в октябре.
В городе действительно назрела острая необходимость в сильном менеджере. И если некоторое время назад предполагалось, что остановить разрушение инфраструктуры Тагила возможно дополнительными денежными вливаниями, то действующая администрация своей работой доказала – сколько бы денег не поступало в город, если управленческая команда неэффективна, то она даже не сможет ими грамотно распорядиться. Да, Тагилу нужен новый глава. И он должен быть сильной фигурой высказался Андрей Муринович.
По мнению справедливороссов, Сергей Носов - сильная политическая фигура, грамотный управленец. Они утверждают, что Сергей Константинович может решить проблемы разбазаривания собственности, отсутствия общего языка с областной властью и начать продуктивный диалог с градообразующими предприятиями и всеми политическими силами. Но положительная оценка кандидатуры Носова не повод для «СР» отказаться от участия в выборах мэра, подытоживают представители партии «Справедливая Россия».
Сильную поддержку нашим кандидатам обеспечивают областные и федеральные отделения партии через отлаженную систему взаимодействия с разного уровня органами государственной власти. Проблемы Нижнего Тагила и разработанные пути их решения известны и получили одобрение руководителя Свердловского регионального отделения СР - заместителя председателя комитета Государственной Думы Александра Буркова и руководителя партии Сергея Миронова заявили справедливороссы.
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