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Рука неестественно висела: экипаж ДПС спас первоуральца с травмой плеча
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рука неестественно висела: экипаж ДПС спас первоуральца с травмой плеча

Сегодня, 08:00Политика
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