Рука неестественно висела: экипаж ДПС спас первоуральца с травмой плеча

Инцидент произошел в минувшие выходные в вечернее время. Во время дежурства на трассе Первоуральск – Шаля (18 км) к сотрудникам дорожной полиции обратилась супружеская пара, которая подъехала на попутном автомобиле. Молодой мужчина, судя по виду, имел проблемы с рукой: она неестественно висела, а кожа потемнела.

Как выяснилось, у молодого человека не в первый раз выпал плечевой сустав. Это произошло в рейсовом автобусе до Екатеринбурга, когда мужчина убирал сумку на верхнюю полку. Самостоятельно вправить руку не получилось, поэтому пара решила на попутках добраться до больницы. В пути молодой человек побледнел, ему стало хуже.

Водитель, к которому пара обратилась за помощью, из-за загруженности трассы в выходной день не мог быстро доставить пострадавшего к медикам. Тогда пассажиры обратились к полицейским.