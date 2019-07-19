Генерал из Екатеринбурга получил должность в правительстве Республики Тыва

Из Свердловской области Щур уехал в 2018 году, он был назначен министром внутренних дел Республики Тыва, затем ушел в отставку. После этого получил пост в правительстве региона.

Свой трудовой путь Щур начал на Урале, он работал на шахте в Североуральске, затем окончил институт и был направлен в районное УВД Екатеринбурга. С 2001 был замначальника отдела уголовного розыска, потом продвигался по карьерной лестнице и в 2007 году стал первым заместителем начальника УВД по Екатеринбургу — начальником криминальной милиции городского УВД. В 2011 году переехал в Удмуртию, работал также в Ростове, затем на некоторое время вернулся на Урал.