Генерал из Екатеринбурга получил должность в правительстве Республики Тыва
Сегодня, 13:04ПолитикаФото: пресс-служба МВД РФ
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Экс-начальник криминальной милиции Екатеринбурга Александр Щур назначен зампредседателя правительства Республики Тыва, пишут «Вечерние Ведомости».
Сюжеты: Екатеринбург
Из Свердловской области Щур уехал в 2018 году, он был назначен министром внутренних дел Республики Тыва, затем ушел в отставку. После этого получил пост в правительстве региона.
Свой трудовой путь Щур начал на Урале, он работал на шахте в Североуральске, затем окончил институт и был направлен в районное УВД Екатеринбурга. С 2001 был замначальника отдела уголовного розыска, потом продвигался по карьерной лестнице и в 2007 году стал первым заместителем начальника УВД по Екатеринбургу — начальником криминальной милиции городского УВД. В 2011 году переехал в Удмуртию, работал также в Ростове, затем на некоторое время вернулся на Урал.
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