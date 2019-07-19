СМИ: Главу Орджоникидзевского района Екатеринбурга уволят из-за скандала с граффити

Причиной стало уничтожение граффити известного художника. Коммунальщики залили гудроном часть большого креста с цитатой Малевича, изображенного на площади Первой Пятилетки. Действовали они по поручению администрации района, якобы в рамках запланированных дорожных работ.

Как сообщил собеседник ЕАН, вина именно Кравченко в произошедшем не очевидна, но после разразившегося скандала и заявлений губернатора Свердловской области о «возмутительности» инцидента, увольнение произойдет.

Замом уже не отделаться, это просто не тот аппаратный уровень «жертвы». Поэтому в настоящий момент есть решение по Кравченко,цитирует ЕАН собеседника.