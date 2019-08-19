Юрченко собирается подать заявление на увольнение из мэрии Нижнего Тагила

Я пока решений никаких не принимал, но вероятнее всего это будет, сказал TagilCity.ru Владимир Юрченко.

В городской администрации обещали прокомментировать ситуацию позже. Напомним, 16 августа мэр Владислав Пинаев отстранил Юрченко от должности из-за жалоб на ход работы по благоустройству и назначил проверку по поводу его возможной связи с подрядчиками. Владимир Юрченко заявил TagilCity.ru, что обвинения в его адрес не обоснованы, и он готов отстаивать свою честь в суде.