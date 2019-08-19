Юрченко собирается подать заявление на увольнение из мэрии Нижнего Тагила
Сегодня, 17:19ПолитикаФото: ntagil.org
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Владимир Юрченко написал заявление на увольнение с должности заместителя главы Нижнего Тагила по горхозяйству, сообщил telegram-канал «Вслух». Сам Юрченко опроверг это, однако признал, что раздумывает над увольнением.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
На вопрос, написал ли он заявление на увольнение, чиновник ответил: «Нет пока».
Я пока решений никаких не принимал, но вероятнее всего это будет, сказал TagilCity.ru Владимир Юрченко.
В городской администрации обещали прокомментировать ситуацию позже. Напомним, 16 августа мэр Владислав Пинаев отстранил Юрченко от должности из-за жалоб на ход работы по благоустройству и назначил проверку по поводу его возможной связи с подрядчиками. Владимир Юрченко заявил TagilCity.ru, что обвинения в его адрес не обоснованы, и он готов отстаивать свою честь в суде.
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