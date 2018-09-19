Новоизбранные депутаты городской думы Екатеринбурга получили мандаты. Церемония вручения в этом году прошла не в муниципальном Камерном театре, а в здании правительства Свердловской области.
19 сентября в доме правительства Свердловской области состоялась торжественная церемония вручения мандатов избранным депутатам Екатеринбурга.
Как сообщает Znak.com, мероприятие в этом году получилось достаточно необычным. Во-первых, вручение проходило не в Камерном театре, а, во-вторых, из представителей города присутствовали только члены избирательной комиссии и аппарат городской думы. Также журналисты отметили отсутствие трёх избранных депутатов: бывшего заместителя Александра Якоба Михаила Матвеева, депутата от партии «Единая Россия» Сергея Воронина и представителя от КПРФ Риммы Скомороховой.
Первое заседание городской думы нового созыва состоится 25 сентября. На нём в первую очередь будут решены рабочие вопросы – выбран председатель парламента, его заместитель и глава Екатеринбурга.