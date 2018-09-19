Депутаты городской думы Екатеринбурга получили мандаты

Как сообщает Znak.com, мероприятие в этом году получилось достаточно необычным. Во-первых, вручение проходило не в Камерном театре, а, во-вторых, из представителей города присутствовали только члены избирательной комиссии и аппарат городской думы. Также журналисты отметили отсутствие трёх избранных депутатов: бывшего заместителя Александра Якоба Михаила Матвеева, депутата от партии «Единая Россия» Сергея Воронина и представителя от КПРФ Риммы Скомороховой.