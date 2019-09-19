Экс-председатель свердловского правительства Паслер официально стал губернатором
Сегодня, 08:35ПолитикаФото: ВЕСТИ.RU
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В Оренбурге прошла торжественная инаугурация нового губернатора, экс-главы свердловского правительства Дениса Паслера, сообщают «Вести».
На торжественном мероприятии присутствовали 350 гостей, среди них был замечен глава свердловского отделения «Единой России», депутат свердловского Заксобрания Виктор Шептий. Первым выступил глава избирательной комиссии Оренбуржья Александр Нальвадов, он сообщил, что выборы признаны легитимными. Затем слово взял Паслер, он принял присягу и выступил с обращением к оренбуржцам.
Напомним, Паслер был главой свердловского правительства в 2012–2016 годах. В 2019 году Путин назначил его врио главы Оренбургской области. В сентябре Паслер одержал победу на выборах с результатом 65,94% голосов.
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