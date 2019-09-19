Экс-председатель свердловского правительства Паслер официально стал губернатором

На торжественном мероприятии присутствовали 350 гостей, среди них был замечен глава свердловского отделения «Единой России», депутат свердловского Заксобрания Виктор Шептий. Первым выступил глава избирательной комиссии Оренбуржья Александр Нальвадов, он сообщил, что выборы признаны легитимными. Затем слово взял Паслер, он принял присягу и выступил с обращением к оренбуржцам.