Нижнетагильские полицейские уничтожили 2,5 килограмма наркотиков

750 грамм наркотических средств растительного происхождения, примерно 500 грамм «синтетики» и порядка 1300 грамм героина были отправлены в производственную печь. Помимо наркотических средств, были сожжены курительные трубки, шприцы, пластиковые и стеклянные емкости. По 41 уголовному делу привлечены к ответственности 48 человек.

Под контролем специальной комиссии прошло уничтожение веществ. В её состав вошли следователи, дознаватели Межмуниципального управления, сотрудники прокуратуры, а также представители общественного совета при полиции.

По сообщению председателя Общественного совета МУ МВД РФ «Нижнетагильское» Алексея Шалагинова, пресечение фактов незаконного оборота наркотических веществ находится под личным контролем начальника управления полковника полиции Ибрагима Абдулкадырова.