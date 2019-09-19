В Нижнем Тагиле GR-директор УВЗ возглавил комиссию по местному самоуправлению
Сегодня, 16:07ПолитикаФото: Нижнетагильская городская дума
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19 сентября на внеочередном заседании Нижнетагильской городской думы GR-директор «Уралвагонзавода» Андрей Палатов был избран на пост председателя комиссии по местному самоуправлению, общественной безопасности и информационной политике, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Андрей Палатов сменил на посту Вадима Раудштейна, который теперь является главной Нижнетагильской гордумы. Его кандидатура была единственной, представленной на заседании. За Палатова проголосовал 21 депутат.
На праймериз «Единой России» по выбору кандидатов в думу Палатов набрал равное число голосов с Андреем Муриновичем. На заседании политсовета партии Вадим Раудштейн призвал однопартийцев поддержать команду УВЗ в лице Андрея Палатова.
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