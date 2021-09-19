Акция для свердловских пенсионеров на избирательных участках завершилась

У членов избирательных комиссий сегодня будет листовка о том, что акция с 19 сентября завершается. Где-то на участках карты еще остаются в определенном количестве и их можно получить, а где-то их уже нет и не будет. Об этом пожилых избирателей будут информировать, рассказали изданию в фонде.