Акция для свердловских пенсионеров на избирательных участках завершилась

Акция для свердловских пенсионеров на избирательных участках завершилась
Акция для свердловских пенсионеров на избирательных участках завершилась
Сегодня, 17:15ПолитикаФото: TagilCity.ru
Из-за большого ажиотажа на избирательных участках закончились подарочные карты. 700 тысяч пластиковых «подарков» не хватило на всех пенсионеров Свердловской области.

Высокая активность по голосованию среди пенсионеров стала причиной нехватки подарочных карт на избирательных участках Свердловской области. Как рассказали TagilCity.ru в Свердловском областном благотворительном фонде, некоторым пожилым людям 19 сентября — в последний день голосования — не досталось подарков ко Дню пенсионера.

У членов избирательных комиссий сегодня будет листовка о том, что акция с 19 сентября завершается. Где-то на участках карты еще остаются в определенном количестве и их можно получить, а где-то их уже нет и не будет. Об этом пожилых избирателей будут информировать, рассказали изданию в фонде.

Из-за большого ажиотажа среди пенсионеров почти все карты раздали в первые два дня голосования — 17 и 18 сентября.

Напомним, подарочные карты номиналом в 150 рублей ко Дню пенсионера были выпущены в преддверии выборов в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области. Ранее сообщалось, что не во всех магазинах сети «Пятёрочка», для которых был изготовлен «пластик», платёжные терминалы считывали карты. Устранить ошибки обещают с 20 сентября.

Сюжеты:
Выборы-2021
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