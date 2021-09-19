Акция для свердловских пенсионеров на избирательных участках завершилась

Высокая активность по голосованию среди пенсионеров стала причиной нехватки подарочных карт на избирательных участках Свердловской области. Как рассказали TagilCity.ru в Свердловском областном благотворительном фонде, некоторым пожилым людям 19 сентября — в последний день голосования — не досталось подарков ко Дню пенсионера.
У членов избирательных комиссий сегодня будет листовка о том, что акция с 19 сентября завершается. Где-то на участках карты еще остаются в определенном количестве и их можно получить, а где-то их уже нет и не будет. Об этом пожилых избирателей будут информировать, рассказали изданию в фонде.
Из-за большого ажиотажа среди пенсионеров почти все карты раздали в первые два дня голосования — 17 и 18 сентября.
Напомним, подарочные карты номиналом в 150 рублей ко Дню пенсионера были выпущены в преддверии выборов в Госдуму и Законодательное собрание Свердловской области. Ранее сообщалось, что не во всех магазинах сети «Пятёрочка», для которых был изготовлен «пластик», платёжные терминалы считывали карты. Устранить ошибки обещают с 20 сентября.