Нижний Тагил вошел в число лидеров по явке на выборах в Свердловской области

Нижний Тагил вошел в число лидеров по явке на выборах в Свердловской области
Нижний Тагил вошел в число лидеров по явке на выборах в Свердловской области
Сегодня, 10:47ПолитикаФото: TagilCity.ru
Самая высокая явка в Свердловской области по итогам двух дней голосования оказалась в Серовском (37,15%), Асбестовском (35,18%) и Нижнетагильском (34,63%) одномандатных округах. Общий уровень явки в регионе составляет 32,34%.

Всего в Свердловской области за два дня выборов проголосовало 1,072 млн избирателей. Это чуть менее трети всего числа свердловчан, имеющих право голоса.

По итогам 17 и 18 сентября лидерами по явке стали избиратели в трех округах: наивысший показатель к 20 часам субботы продемонстрировали в 174 округе (Серовский), там проголосовали почти 159 тысяч человек (37,15% от общего числа избирателей).

Еще 148 тысяч человек пришли выразить свое мнение на выборах депутатов Госдумы по Нижнетагильскому округу (34,63%) и 171 тысяча человек в Асбестовском одномандатном округе (35,18%).

В Нижнем Тагиле лидером по явке второй день является Дзержинский район, там проголосовало уже 37,23% избирателей (почти 32,5 тысячи человек).

Сюжеты:
Нижний ТагилВыборы-2021Эксклюзив
Материалы по теме:
выборызаконодательное собраниедепутатявкаГосдума
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы