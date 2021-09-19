Нижний Тагил вошел в число лидеров по явке на выборах в Свердловской области

Самая высокая явка в Свердловской области по итогам двух дней голосования оказалась в Серовском (37,15%), Асбестовском (35,18%) и Нижнетагильском (34,63%) одномандатных округах. Общий уровень явки в регионе составляет 32,34%.

Всего в Свердловской области за два дня выборов проголосовало 1,072 млн избирателей. Это чуть менее трети всего числа свердловчан, имеющих право голоса. По итогам 17 и 18 сентября лидерами по явке стали избиратели в трех округах: наивысший показатель к 20 часам субботы продемонстрировали в 174 округе (Серовский), там проголосовали почти 159 тысяч человек (37,15% от общего числа избирателей). Еще 148 тысяч человек пришли выразить свое мнение на выборах депутатов Госдумы по Нижнетагильскому округу (34,63%) и 171 тысяча человек в Асбестовском одномандатном округе (35,18%). В Нижнем Тагиле лидером по явке второй день является Дзержинский район, там проголосовало уже 37,23% избирателей (почти 32,5 тысячи человек).

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