Нижний Тагил вошел в число лидеров по явке на выборах в Свердловской области

Всего в Свердловской области за два дня выборов проголосовало 1,072 млн избирателей. Это чуть менее трети всего числа свердловчан, имеющих право голоса.
По итогам 17 и 18 сентября лидерами по явке стали избиратели в трех округах: наивысший показатель к 20 часам субботы продемонстрировали в 174 округе (Серовский), там проголосовали почти 159 тысяч человек (37,15% от общего числа избирателей).
Еще 148 тысяч человек пришли выразить свое мнение на выборах депутатов Госдумы по Нижнетагильскому округу (34,63%) и 171 тысяча человек в Асбестовском одномандатном округе (35,18%).
В Нижнем Тагиле лидером по явке второй день является Дзержинский район, там проголосовало уже 37,23% избирателей (почти 32,5 тысячи человек).