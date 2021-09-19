Почти половина избирателей Дзержинского района уже проголосовали на выборах

Почти половина избирателей Дзержинского района уже проголосовали на выборах
Почти половина избирателей Дзержинского района уже проголосовали на выборах
Сегодня, 18:44ПолитикаФото: TagilCity.ru
Свердловский избирком опубликовал данные о явке к полудню 19 сентября. Лидирует в Нижнем Тагиле по-прежнему Дзержинский район.

По данным Свердловского избиркома, к 12 часам в Нижнем Тагиле проголосовало 39,71% избирателей. Пальма первенства по явке по-прежнему у Вагонки — 41,58% дзержинцев пришли на выборы.

Тагилстроевский район занимает по явке второе место — там проголосовало 38,70% избирателей. Явка в Ленинском районе немного ниже — 38,54%.

Напомним, по итогам двух дней Дзержинский район Нижнего Тагила лидирует по количеству проголосовавших избирателей. Выборы в Госдуму РФ и ЗакСО проходят в течение трёх дней с 17 по 19 сентября.

Сюжеты:
Выборы-2021ЭксклюзивНижний Тагил
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