Почти половина тагильчан проголосовала на выборах в Госдуму и ЗакСО

Почти половина тагильчан проголосовала на выборах в Госдуму и ЗакСО
Почти половина тагильчан проголосовала на выборах в Госдуму и ЗакСО
Вчера, 22:47ПолитикаФото: TagilCity.ru
Стали известны данные по явке на избирательные участки Свердловской области на 18 часов 19 сентября 2021 года. В Нижнем Тагиле пришло 48,02% жителей города, сообщает Свердловский избирком.

Тагильчане занимают лидирующие позиции по явке на избирательные участки в Свердловской области. Почти половина жителей Нижнетагильского избирательного округа (48,02%) отдали свои голоса за понравившихся кандидатов в депутаты Государственной думы РФ и Законодательного собрания Свердловской области.

По районам города первенство прочно держится за Вагонкой — 49,42% дзержинцев проголосовали на выборах. Ленинскому району удалось к концу третьего дня голосований обойти Тагилстрой на 0,4% — там проголосовали 46,97% и 46,57% избирателей соответственно.

Напомним, почти половина жителей Вагонки к 12 часам 19 сентября пришли на выборы. Такие данные предоставила региональная избирательная комиссия.

Сюжеты:
Выборы-2021Нижний Тагил
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