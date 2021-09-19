Почти половина тагильчан проголосовала на выборах в Госдуму и ЗакСО

Стали известны данные по явке на избирательные участки Свердловской области на 18 часов 19 сентября 2021 года. В Нижнем Тагиле пришло 48,02% жителей города, сообщает Свердловский избирком.

Тагильчане занимают лидирующие позиции по явке на избирательные участки в Свердловской области. Почти половина жителей Нижнетагильского избирательного округа (48,02%) отдали свои голоса за понравившихся кандидатов в депутаты Государственной думы РФ и Законодательного собрания Свердловской области. По районам города первенство прочно держится за Вагонкой — 49,42% дзержинцев проголосовали на выборах. Ленинскому району удалось к концу третьего дня голосований обойти Тагилстрой на 0,4% — там проголосовали 46,97% и 46,57% избирателей соответственно. Напомним, почти половина жителей Вагонки к 12 часам 19 сентября пришли на выборы. Такие данные предоставила региональная избирательная комиссия. Почти половина избирателей Дзержинского района уже проголосовали на выборах

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