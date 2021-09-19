Тагильчане пожаловались на телефонную агитацию «Новых людей» по телефону

Тагильчане пожаловались на телефонную агитацию «Новых людей» по телефону
Тагильчане пожаловались на телефонную агитацию «Новых людей» по телефону
Сегодня, 12:00ПолитикаФото: 1МI
Неизвестные, представляясь сторонниками партии «Новые люди», звонят жителям Свердловской области, в том числе и тагильчанам, и агитируют их голосовать за голосовать за их кандидатов.

Жителю Нижнего Тагила на мобильный телефон поступил звонок, и некая Мария призвала его голосовать за партию «Новые люди». Запись разговора имеется в распоряжении редакции TagilCity.ru.

Я могу предложить нашу партию («Новые люди» - прим.) и рассказать о ней немножко, заявила девушка.

После того, как тагильчанин отметил, что знает всех кандидатов и сам примет соответствующее решение, он спросил, где находится офис партии. Девушка растерялась и начала смеяться. Позже она заявила, что находится в офисе по ул. Красноармейская, 37.

Получается Красноармейская, 37 – главный офис. Вы приходите, тут галерея, разные стоят организации и у нас написано партия «Новые люди». У нас не офис, а помещение, сказала Мария.

Примечательно то, что девушка не смогла назвать кандидатов от Нижнего Тагила и попросила не приходить к ним, а идти сразу на избирательный участок.

Редакция TagilCity.ru. обратилась на «Горячую линию» Избирательной комиссии Свердловской области, чтобы узнать о законности данных действий.

Данная агитация во время выборов запрещена. Если избиратель столкнулся с какими-либо нарушениями, то ему необходимо сообщить об этом по телефону горячей линии: 88002001037, заявили изданию в облизбиркоме.

Однако в самой партии «Новые люди» заявили, что никакие уполномоченные лица от лица партии агитацию в дни тишины не ведут и отметили, что вероятнее всего - это провокация.

Напомним, вчера, 18 сентября, придя на избирательный участок, жительница Екатеринбурга обнаружила в своей квартире прописанную незнакомую 82-летнюю женщину. Инцидент произошел на участке №1255.

Сюжеты:
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