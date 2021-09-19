За два дня голосования Вагонка стала самым активным районом на выборах в Тагиле

По итогам двух дней голосования в Нижнем Тагиле лидером по явке избирателей остаётся Вагонка. Об этом сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии Свердловской области.

В Дзержинском районе жители остаются самыми активными по явке на избирательные участки. Согласно данным свердловского избиркома, к 20 часам 18 сентября свои голоса оставили 37,23% избирателей – это 32408 человек. На втором месте находится Тагилстроевский район, там проголосовало 32406 избирателей - 34,24%. Наименьшая активность избирателей в Ленинском районе – 27276 человек (33,39%). Нижнетагильский одномандатный округ вошёл в тройку лидеров по активности избирателей - 34,63%. Всего в Свердловской области за два дня выборов проголосовало 1,072 млн избирателей. Это чуть менее трети всего числа свердловчан, имеющих право голоса. Сегодня, 19 сентября, последний день голосования: избирательные участки Нижнего Тагила будут работать с 8.00 до 20.00. Напомним, самая высокая явка в Свердловской области по итогам двух дней голосования оказалась в Серовском (37,15%), Асбестовском (35,18%) и Нижнетагильском (34,63%) одномандатных округах. Общий уровень явки в регионе составляет 32,34%.. Нижний Тагил вошел в число лидеров по явке на выборах в Свердловской области

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter