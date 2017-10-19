| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Более 90% россиян не согласны платить Украине компенсацию за Крым

19 октября 2017, 20:00Добавить новость
деньги,Россия,экономика,Крым,Украина,опрос,компенсация
После опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), удалось выяснить, что более 90% россиян являются противниками выплаты компенсации Украине за Крым.

По результатам исследования идею о выплатах поддержали только 6% россиян. Остальные опрошенные категорически против того, чтобы Россия платила Украине за Крым.

При этом число россиян, поддерживающих присоединение полуострова, растет. Если в 2016 году включение Крыма в состав России поддерживали 87%, то сейчас эта цифра достигла 93%. Число противников уменьшилось в 2 раза - с 8% в прошлом году до 4% в текущем.

По информации ВЦИОМ, 69% опрошенных хотели бы признания Крыма российским во всем мире. Около 30% респондентов не придают международному мнению большого значения.

В центре политических технологий отметили, что все-таки для россиян важно, чтобы выяснение крымского вопроса перестало вызывать мировые споры. Многие опрошенные хотели бы увидеть международную поддержку в признании Крыма российским, пишет URA.ru.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Россия вошла в тройку главных инвесторов Украины
4 октября, 06:05
0 1
Жители России стали потреблять больше кофе
16 октября, 22:05
0 0
Бытовые приборы станут экономичнее на 40% к 2019 году в России
14 октября, 10:15
0 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 134
Подписаться на новости