Более 90% россиян не согласны платить Украине компенсацию за Крым

По результатам исследования идею о выплатах поддержали только 6% россиян. Остальные опрошенные категорически против того, чтобы Россия платила Украине за Крым.





При этом число россиян, поддерживающих присоединение полуострова, растет. Если в 2016 году включение Крыма в состав России поддерживали 87%, то сейчас эта цифра достигла 93%. Число противников уменьшилось в 2 раза - с 8% в прошлом году до 4% в текущем.





По информации ВЦИОМ, 69% опрошенных хотели бы признания Крыма российским во всем мире. Около 30% респондентов не придают международному мнению большого значения.





В центре политических технологий отметили, что все-таки для россиян важно, чтобы выяснение крымского вопроса перестало вызывать мировые споры. Многие опрошенные хотели бы увидеть международную поддержку в признании Крыма российским, пишет URA.ru.