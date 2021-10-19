Тагильчанка Елена Чечунова стала последним депутатом Заксобрания Свердловской области

Мандат, который получила Елена Чечунова, освободился после того, как бывшего замгубернатора Свердловской области Александра Высокинского направили на работу сенатором в Совет Федерации. Место хотели получить несколько человек. В это число входят и бывшие депутаты, у которых не вышло переизбраться в новый созыв.