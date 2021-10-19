Впервые в Екатеринбург приедет посол республики Корея

Впервые в Екатеринбург приедет посол республики Корея
Впервые в Екатеринбург приедет посол республики Корея
Сегодня, 15:46ПолитикаФото: 1MI
Впервые в Екатеринбург с рабочим визитом прибудет посол Кореи в России Ли Сок Пэ.

Планируется, что он прибудет для ознакомления с потенциалом Уральского федерального округа для развития двусторонних российско-корейских отношений по всем направлениям, пишет Ура.ру со ссылкой на посольство республики Корея в РФ.

Ли Сок Пэ прибудет 1 ноября в город. Он будет во главе делегации посольства. В рамках визита он встретится с руководством УрФО и Свердловской области.

Ранее в Екатеринбург приезжал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и провел другие встречи.

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