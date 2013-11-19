Завтра в Нижнем Тагиле будут менять Устав города – пройдут публичные слушания

Интересующихся ждут 20 ноября в 14:00 в помещении Общественно-политического центра по адресу: проспект Ленина, 31, малый зал. Перед началом слушаний необходимо будет пройти регистрацию, поэтому захватите с собой паспорт.

Напомним, Устав Нижнего Тагила регламентирует вопросы местного значения городского округа, описывает формы непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления, в нем прописаны органы местного самоуправления и указаны должностные лица местного самоуправления, избирательная комиссия, муниципальная служба, а также ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц и прочее. С уставом можно ознакомиться на Официальном сайте города.