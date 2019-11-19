Госдума приняла закон разрешающий демонстрацию нацистской символики
Сегодня, 22:49ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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В третьем чтении принят закон, уточняющий нормы показа нацистской символики. Ее присутствие разрешается в сообщениях СМИ, произведениях искусства, литературы и науки, сообщается на сайте Государственной думы.
В ходе второго чтения в закон внесли поправки, которые уточняют, что демонстрация возможна только в случае, если это не пропаганда и не оправдание преступлений нацизма.
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