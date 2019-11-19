Мэра Екатеринбурга лишили права выбирать почетного гражданина
Сегодня, 14:17ПолитикаФото: 1Mediainvest.ru
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Депутаты гордумы Екатеринбурга на заседании 19 ноября приняли решение лишить мэра Александра Высокинского права утверждать кандидатов на звание почетного гражданина города, сообщает портал Е1
Сюжеты: Екатеринбург
Теперь кандидатуры будет определять городская дума. Порядок присвоения звания был принят в Екатеринбурге 21 год назад. Депутаты аргументировали нововведение тем, что «мэра теперь не выбирают, а значит определять почетных граждан должны народные избранники», особенно при учете того, то председателем комиссии являлся градоначальник.
Возражения высказал глава аппарата администрации Екатеринбурга Илья Захаров, он подчеркнул, что звание почетного гражданина в свое время было придумано именно мэром — Аркадием Чарнецким.
Однако депутаты большинством голосов решили лишить мэра данной возможности.
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