Мэра Екатеринбурга лишили права выбирать почетного гражданина

Теперь кандидатуры будет определять городская дума. Порядок присвоения звания был принят в Екатеринбурге 21 год назад. Депутаты аргументировали нововведение тем, что «мэра теперь не выбирают, а значит определять почетных граждан должны народные избранники», особенно при учете того, то председателем комиссии являлся градоначальник.