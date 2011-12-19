Скончался корейский лидер Ким Чен Ир

Руководитель КНДР Ким Чен Ир родился, согласно северокорейским источникам, 16 февраля 1942 года. По официальной версии, место рождения - лагерь корейских партизан в районе горы Пэкту (Северная Корея), по неофициальной - село Вятское, в 70 км от Хабаровска (Дальний Восток, СССР). Детство провел в селе Вятское, где располагалось 88-я отдельная бригада Советской армии, батальоном которой командовал его отец - бывший президент КНДР Ким Ир Сен. В ноябре 1945 года вместе с семьей переехал в Пхеньян (Северная Корея).

Во время корейской войны (1950-1953 годы) с семьей эвакуировался в Китай. Закончил китайскую начальную школу. По окончании войны поступил в военное училище близ Пхеньяна.

С 24 декабря 1991 года являлся верховным главнокомандующим Корейской народной армией.