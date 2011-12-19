Скончался корейский лидер Ким Чен Ир
Лидер КНДР Ким Чен Ир скончался в возрасте 69 лет. Об этом объявило сегодня Центральное телевидение страны. В сообщении говорится, что Ким Чен Ир скончался от психического и физического переутомления, вызванного работой на благо Родины, передает ИТАР-ТАСС.
Руководитель КНДР Ким Чен Ир родился, согласно северокорейским источникам, 16 февраля 1942 года. По официальной версии, место рождения - лагерь корейских партизан в районе горы Пэкту (Северная Корея), по неофициальной - село Вятское, в 70 км от Хабаровска (Дальний Восток, СССР). Детство провел в селе Вятское, где располагалось 88-я отдельная бригада Советской армии, батальоном которой командовал его отец - бывший президент КНДР Ким Ир Сен. В ноябре 1945 года вместе с семьей переехал в Пхеньян (Северная Корея).
Во время корейской войны (1950-1953 годы) с семьей эвакуировался в Китай. Закончил китайскую начальную школу. По окончании войны поступил в военное училище близ Пхеньяна.
С 24 декабря 1991 года являлся верховным главнокомандующим Корейской народной армией.
20 апреля 1992 года ему присвоено звание маршала. С 1993 года - председатель Комитета обороны КНДР. 8 октября 1997 года избран генеральным секретарем Трудовой партии Кореи (ТПК). Фактически же Ким Чен Ир руководил страной и ТПК с 1994 года, после смерти Ким Ир Сена. Ким Чен Ир - дважды герой КНДР. Награжден орденом «Государственного знамени» 1-й степени, тремя орденами Ким Ир Сена, медалью «Золотая звезда». В общей сложности имел примерно 120 почетных наград и титулов разных стран мира и самой КНДР. Автор многочисленных работ по теории и практике идей «чучхе».