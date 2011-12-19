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В областном заксобрании Вячеслав Погудин, возможно, продолжит заниматься социальными вопросами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В областном заксобрании Вячеслав Погудин, возможно, продолжит заниматься социальными вопросами

19 декабря 2011, 18:15ПолитикаВалерия Лошкарева
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