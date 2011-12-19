Вторая волна митингов прошла в России

Митинг КПРФ на Манежной площади в Москве, по данным пресс-службы столичного ГУМВД, собрал около 3,3 тысячи участников и представителей прессы. На митинге 10 декабря на Болотной площади в Москве, по данным полиции, было около 25 тысяч человек.

На санкционированный митинг в Москве вышли несколько тысяч человек.

Гораздо меньше участников собрались на санкционированный митинг «За честные выборы» в Петербурге. Если в минувшую субботу на Пионерскую площадь, по данным ГУМВД, пришли около 7 тысяч человек, то вчера — около4 тысяч.

Во Владивостоке в воскресенье прошло два санкционированных митинга. Первый собрал порядка 50 человек, что в десять раз меньше, чем в прошлоевоскресенье, когда в аналогичной акции приняло участие около 500 человек. Во второй санкционированной акции, по данным городского УМВД, приняли участие около 300 человек.

Жители Хабаровска, несогласные с итогами выборов депутатов Госдумы, вышли в воскресенье на митинг, несмотря на 20-градусный мороз. По даннымполиции, этот митинг был санкционированным, в нем приняло участие всегооколо 20 человек, в основном, молодежь. В то время как в несанкционированной акции протеста, прошедшей 10 декабря в Хабаровске, участие приняли более 70 человек, тогда более 40 активистов были задержаны и оштрафованы на суммы от 500 до одной тысячи рублей.

Согласованный митинг в Белгороде прошел мирно и собрал, по данным полиции, около 60 человек. Большая часть из них — люди старшего поколения и пенсионеры.

Около 200 человек приняли участие в несанкционированном митинге, организованном КПРФ в Нижнем Новгороде на площади Минина, сообщил заместитель начальника полиции общественной безопасности МВД по области Андрей Шмонин. Митинг прошел спокойно. Пришедшие горожане держали в руках красные флаги и транспаранты, полиция в происходящее не вмешивалась. Полиция готовится направить материалы в прокуратуру, поскольку администрация Нижнего Новгорода не согласовала КПРФ митинг на Площади Минина, предложив им альтернативную площадку — Площадь Ленина.

Митинги прошил также во Пскове, Ижевске, Владимире, Петрозаводске, Ставрополе и других городах.

Требования выступающих остаются теми же — признать итоги голосования 4 декабря недействительными. Многие участники выступали за отставку главы ЦИК Владимира Чурова, смену действующей политической элиты, изменение избирательного законодательства.