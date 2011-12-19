Вторая волна митингов прошла в России
Новые митинги несогласных с проведением и результатами выборов в Госдуму, которые будоражат страну после 4 декабря, прошли в воскресенье в ряде российских регионов.
Митинг КПРФ на Манежной площади в Москве, по данным пресс-службы столичного ГУМВД, собрал около 3,3 тысячи участников и представителей прессы. На митинге 10 декабря на Болотной площади в Москве, по данным полиции, было около 25 тысяч человек.
На санкционированный митинг в Москве вышли несколько тысяч человек.
Гораздо меньше участников собрались на санкционированный митинг «За честные выборы» в Петербурге. Если в минувшую субботу на Пионерскую площадь, по данным ГУМВД, пришли около 7 тысяч человек, то вчера — около4 тысяч.
Во Владивостоке в воскресенье прошло два санкционированных митинга. Первый собрал порядка 50 человек, что в десять раз меньше, чем в прошлоевоскресенье, когда в аналогичной акции приняло участие около 500 человек. Во второй санкционированной акции, по данным городского УМВД, приняли участие около 300 человек.
Жители Хабаровска, несогласные с итогами выборов депутатов Госдумы, вышли в воскресенье на митинг, несмотря на
Согласованный митинг в Белгороде прошел мирно и собрал, по данным полиции, около 60 человек. Большая часть из них — люди старшего поколения и пенсионеры.
Около 200 человек приняли участие в несанкционированном митинге, организованном КПРФ в Нижнем Новгороде на площади Минина, сообщил заместитель начальника полиции общественной безопасности МВД по области Андрей Шмонин. Митинг прошел спокойно. Пришедшие горожане держали в руках красные флаги и транспаранты, полиция в происходящее не вмешивалась. Полиция готовится направить материалы в прокуратуру, поскольку администрация Нижнего Новгорода не согласовала КПРФ митинг на Площади Минина, предложив им альтернативную площадку — Площадь Ленина.
Митинги прошил также во Пскове, Ижевске, Владимире, Петрозаводске, Ставрополе и других городах.
Требования выступающих остаются теми же — признать итоги голосования 4 декабря недействительными. Многие участники выступали за отставку главы ЦИК Владимира Чурова, смену действующей политической элиты, изменение избирательного законодательства.
Почти везде митинги организованы местными отделениями КПРФ. Сообщается, что митинги прошли при меньшем стечении народа, чем 10 декабря, и обошлись без проявлений экстремизма и нарушений закона. Практически на всех акциях звучал призыв вновь собраться 24 декабря.